Филиппов Стефан Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смерти03.03.1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: Филиппов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Филиппов Егор(Георгий) Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Филиппов Косьма Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Филиппов Федор Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.03.1889
От старости. В 69 лет. https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317#104