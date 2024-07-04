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Филиппов Стефан Алексеевич

Место рождения

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

03.03.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: Филиппов Алексей

Мать: не указана

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Филиппов Егор(Георгий) Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Филиппов Косьма Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Филиппов Федор Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
03.03.1889
Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
От старости. В 69 лет. https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317#104

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