Колотов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1897 ст.
Дата смерти11.12.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.03.1897
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение
28.02.1897 ст.
Восприемник
01.07.1912 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Ольга Николаевна (Колотова) Сумина
Рождение ребёнка
29.06.1918 ст.
Рождение ребёнка
19.08.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна
Рождение ребёнка
С 1926 по 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна
Рождение ребёнка
С 1930 по 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
раз.раб в колхолзе им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
11.12.1943
Причина смерти: погиб | Похоронен д. Петеркино Невельского р-на Тверской обл