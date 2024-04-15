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Колотов Василий Алексеевич

Место рождения

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

28.02.1897 ст.

Дата смерти

11.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

С 1892 по 1900 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.03.1897
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение
28.02.1897 ст.

Отец: Колотов Алексей Ферапонтович

Мать: Колотова Мария Степановна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Восприемник
01.07.1912 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Ольга Николаевна (Колотова) Сумина
Рождение ребёнка
29.06.1918 ст.

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна

Рождение ребёнка
С 1926 по 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна

Рождение ребёнка
С 1930 по 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
раз.раб в колхолзе им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
11.12.1943
Причина смерти: погиб | Похоронен д. Петеркино Невельского р-на Тверской обл
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