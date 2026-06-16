(Колотова) Валентина Васильевна 19.08.1922 — найти родственников по фамилии на Familio

(Колотова) Валентина Васильевна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 19.08.1922

умерла Неизвестно

Отец
Колотов Василий Алексеевич28.02.1897 ст. г.р.
Мать
Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) ИвановнаС 1892 по 1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1922

Отец: Колотов Василий Алексеевич

Мать: Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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