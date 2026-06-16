(Колотова) Валентина Васильевна
женский, родилась 19.08.1922
умерла Неизвестно
ОтецКолотов Василий Алексеевич28.02.1897 ст. г.р.
МатьКолотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) ИвановнаС 1892 по 1900 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1922
Отец: Колотов Василий Алексеевич
Мать: Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно