Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1892 по 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1918 ст.
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Колотов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.08.1922
Рождение ребёнка
С 1926 по 1928
Рождение ребёнка
С 1930 по 1932
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно