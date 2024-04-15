Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Татьяна (Липинья\\ Олимпия) (Липинья\\ Олимпия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1892 по 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
С 1892 по 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1918 ст.

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Колотов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
С 1926 по 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
С 1930 по 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Василий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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