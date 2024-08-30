Башенина Агафья Ивановна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Башенина Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башенин Андрей Феоктистович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Башенина) Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Башенин Андрей Феоктистович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Башенина) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Башенин Андрей Феоктистович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1850

Сын: Башенин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Башенин Андрей Феоктистович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Сын: Башенин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Башенин Андрей Феоктистович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Башенина) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Башенин Андрей Феоктистович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Упоминание
11.04.1858
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Смерть
Неизвестно

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