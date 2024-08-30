Башенина Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Башенина) Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Башенин Андрей Феоктистович
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Башенина) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Башенин Андрей Феоктистович
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Башенин Андрей Феоктистович
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Сын: Башенин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Башенин Андрей Феоктистович
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Башенина) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Башенин Андрей Феоктистович
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Упоминание
11.04.1858
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Смерть
Неизвестно