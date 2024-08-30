(Башенина) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Упоминание
11.04.1858
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Смерть
Неизвестно