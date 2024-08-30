(Башенина) Екатерина Андреевна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Башенина) Екатерина Андреевна

(Башенина) Екатерина Андреевна

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Башенин Андрей Феоктистович

Мать: Башенина Агафья Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Упоминание
11.04.1858
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.