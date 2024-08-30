Башенин Михаил Андреевич 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБашенин Михаил Андреевич

Башенин Михаил Андреевич

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Башенин Андрей Феоктистович

Мать: Башенина Агафья Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башенина Александра Филипповна

Упоминание
11.04.1858
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1881

Сын: Башенин Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Башенин Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Наймушина (Башенина) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.