Башенин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
11.04.1858
Ревизская сказка 1858 года апреля одиннадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.317/об. Мужской пол. Мещане. Андрей Феоктистовъ Башенинъ. Причислен из купеческого звания в 1856 г. 37 лет. Ег... Показать все
Рождение ребёнка
1881
Сын: Башенин Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Башенин Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Наймушина (Башенина) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно