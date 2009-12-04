Ошмарина Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшмарина Любовь Александровна

Ошмарина Любовь Александровна

Место рождения

Заполье, Верхкамский округ, Уральская область

Дата рождения

08.11.1932

Дата смерти

04.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1932

Отец: Якимов Александр Андреевич

Мать: Якимова Екатерина Алексеевна

Заполье, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ошмарина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Ошмарин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошмарин Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Ошмарин Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошмарин Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1953

Дочь: Кулакова Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.12.2009
Пермь, Пермский, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.