Ошмарина Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения08.11.1932
Дата смерти04.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ошмарина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Ошмарин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошмарин Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Ошмарин Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1953
Дочь: Кулакова Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.12.2009
Пермь, Пермский, Пермский край