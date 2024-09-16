Кулакова Татьяна Филипповна
Место рожденияОни
Дата рождения24.01.1953
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1974
Дочь: Кулакова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Кулаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1977
Дочь: Кулакова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Кулаков Александр Иванович