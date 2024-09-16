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Кулакова Татьяна Филипповна

Место рождения

Они

Дата рождения

24.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ошмарина Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1974

Дочь: Кулакова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Кулаков Александр Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1977

Дочь: Кулакова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Кулаков Александр Иванович

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