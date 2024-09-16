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Кулаков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1952

Отец: Кулаков Иван Ефимович

Мать: Мальцева Анфиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
24.04.1974

Дочь: Кулакова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Кулакова Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
27.07.1977

Дочь: Кулакова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Кулакова Татьяна Филипповна

Смерть
Неизвестно

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