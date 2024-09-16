Кулаков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1952
Отец: Кулаков Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1974
Дочь: Кулакова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Кулакова Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
27.07.1977
Дочь: Кулакова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Кулакова Татьяна Филипповна
Смерть
Неизвестно