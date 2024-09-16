Мальцева Анфиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Анфиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
?.08.1952

Сын: Кулаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно

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