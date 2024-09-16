Мальцева Анфиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1952
Сын: Кулаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Кулаков Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно