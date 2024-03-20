Семенов Онисифор Федотов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федот
Рождение ребёнка
02.08.1871
Дочь: Васса Онисифорова
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Восприемники Голоктион Марков, Евфросинья Васильева
Рождение ребёнка
18.01.1874
Дочь: Мария Онисифорова
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Восприемники Голоктион Марков, Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Онисифорова
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Онисифорова
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Онисифорова
Мать ребёнка: Семенова Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Николай Онисифоров
Смерть
Неизвестно