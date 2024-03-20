Анисья Онисифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Онисифорова

Место рождения

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Онисифор Федотов

Мать: Семенова Анна Михайлова

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.10.1882

Дочь: Праскева Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.05.1886

Дочь: Елена Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Григорьев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Григорьев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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