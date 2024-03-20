Анисья Онисифорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Онисифор Федотов
Мать: Семенова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
16.10.1882
Дочь: Праскева Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
15.05.1886
Дочь: Елена Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Григорьев
Смерть
Неизвестно