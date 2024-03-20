Семенова Анна Михайлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1871
Дочь: Васса Онисифорова
Отец ребёнка: Семенов Онисифор Федотов
Восприемники Голоктион Марков, Евфросинья Васильева
Рождение ребёнка
18.01.1874
Дочь: Мария Онисифорова
Отец ребёнка: Семенов Онисифор Федотов
Восприемники Голоктион Марков, Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Онисифорова
Отец ребёнка: Семенов Онисифор Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Онисифорова
Отец ребёнка: Семенов Онисифор Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Онисифорова
Отец ребёнка: Семенов Онисифор Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно