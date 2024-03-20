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Семенова Анна Михайлова

Место рождения

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.08.1871

Дочь: Васса Онисифорова

Отец ребёнка: Семенов Онисифор Федотов

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Голоктион Марков, Евфросинья Васильева
Рождение ребёнка
18.01.1874

Дочь: Мария Онисифорова

Отец ребёнка: Семенов Онисифор Федотов

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Голоктион Марков, Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Онисифорова

Отец ребёнка: Семенов Онисифор Федотов

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Онисифорова

Отец ребёнка: Семенов Онисифор Федотов

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Онисифорова

Отец ребёнка: Семенов Онисифор Федотов

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Онисифор Федотов

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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