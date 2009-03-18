Великов Геннадий Михайлович 08.04.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Великов Геннадий Михайлович

Место рождения

г.Минск

Дата рождения

08.04.1940

Дата смерти

18.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1940

Отец: Великов Михаил Степанович

Мать: Неронская (Жгировская) Мария Ивановна

г.Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великова (Чистякова) Нина Николаевна

г.Минск
Рождение ребёнка
20.09.1965

Дочь: Великова (Великова) Оксана Геннадьевна

Мать ребёнка: Великова (Чистякова) Нина Николаевна

г.Минск
Смерть
18.03.2009
г.Минск
Похороны
Неизвестно
Дергаи, Минский район, Минская область

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