Великов Геннадий Михайлович
Место рожденияг.Минск
Дата рождения08.04.1940
Дата смерти18.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1940
г.Минск
Бракосочетание
Неизвестно
г.Минск
Рождение ребёнка
20.09.1965
Дочь: Великова (Великова) Оксана Геннадьевна
Мать ребёнка: Великова (Чистякова) Нина Николаевна
г.Минск
Смерть
18.03.2009
г.Минск
Похороны
Неизвестно
Дергаи, Минский район, Минская область