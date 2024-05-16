Великова (Чистякова) Нина Николаевна
Место рожденияг. Прохладный, КБАССР, Россия
Дата рождения15.08.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Прохладный, КБАССР, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
г.Минск
Рождение ребёнка
20.09.1965
Дочь: Великова (Великова) Оксана Геннадьевна
Отец ребёнка: Великов Геннадий Михайлович
г.Минск