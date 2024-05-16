Великова (Чистякова) Нина Николаевна 15.08.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Великова (Чистякова) Нина Николаевна

Место рождения

г. Прохладный, КБАССР, Россия

Дата рождения

15.08.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Прохладный, КБАССР, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великов Геннадий Михайлович

г.Минск
Рождение ребёнка
20.09.1965

Дочь: Великова (Великова) Оксана Геннадьевна

Отец ребёнка: Великов Геннадий Михайлович

г.Минск

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