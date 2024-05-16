Великов Михаил Степанович 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Великов Михаил Степанович

Место рождения

Коммунары, Костюковичи, Могилевская обл.Беларусь

Дата рождения

1910

Дата смерти

26.02.1940

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Великов Степан

Мать: не указана

Коммунары, Костюковичи, Могилевская обл.Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронская (Жгировская) Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Смерть
26.02.1940
Ермилово, Ленинградская обл., Россия
Рождение ребёнка
08.04.1940

Сын: Великов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Неронская (Жгировская) Мария Ивановна

г.Минск
Похороны
Неизвестно
Санитарное захоронение

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