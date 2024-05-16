Великов Михаил Степанович
Место рожденияКоммунары, Костюковичи, Могилевская обл.Беларусь
Дата рождения1910
Дата смерти26.02.1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Великов Степан
Мать: не указана
Коммунары, Костюковичи, Могилевская обл.Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Смерть
26.02.1940
Ермилово, Ленинградская обл., Россия
Рождение ребёнка
08.04.1940
Сын: Великов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Неронская (Жгировская) Мария Ивановна
г.Минск
Похороны
Неизвестно
Санитарное захоронение