Саутина (Железнякова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саутина (Железнякова) Тамара Михайловна

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Место рождения

Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.04.1930

Дата смерти

27.03.1998

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1930

Отец: Железняков Михаил Васильевич

Мать: Железнякова Вера Ивановна

Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
14.02.1956

Муж: Саутин Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
28.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саутин Георгий Владимирович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саутин Георгий Владимирович

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
27.03.1998
Киров, город Киров, Кировская область

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