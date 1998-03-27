Саутина (Железнякова) Тамара Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.04.1930
Дата смерти27.03.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1930
Бракосочетание
14.02.1956
Рождение ребёнка
28.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саутин Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
04.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саутин Георгий Владимирович
Смерть
27.03.1998