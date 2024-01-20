Железняков Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Железнякова Вера Ивановна
Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
27.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Железнякова Вера Ивановна
Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963
Киров, город Киров, Кировская область