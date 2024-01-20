Железняков Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железняков Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железнякова Вера Ивановна

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
27.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железнякова Вера Ивановна

Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнякова Вера Ивановна

Смерть
1963
Киров, город Киров, Кировская область
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