рабочий посёлок Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Тоншаево

Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Ветлужской уезд
2836Тоншаево, с.при рч. Пижме.804071425Церковь православная. Тоншаевское волостное правление. Училище. Ярмарок 2. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Тоншаевская волость
1051. Тоншаево, погост, волостное правление (уездный город в 82 верстах), церковь православная, школа, лавка, ярмарка: 17-го марта, 6-го дек., базар по воскресеньям. В 20 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Тоншаевская волость
село Тоншаево7212231388148546345048963214

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ветлужский уезд, Тоншаевская волость
Тоншаево с., ш.рч. Пижма821279445094

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Ветлужский уезд, Тоншаевская волость
Тоншаево село1627Тоншаевск. 43Тоншаев. 82300

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Тоншаевский район
9390Тоншаевораб.посёлок57°44'47°01'O-38-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Тоншаевский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Тоншаево
22653151051рп Тоншаеворабочий поселок

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