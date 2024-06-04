Ашихмина (Мурылева) Агафья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина (Мурылева) Агафья Фомина

Место рождения

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Мурылев Фома Иванов

Мать: Мурылева (Новоселова) Афимья Акинфеева

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Филипп Харлампиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1777

Сын: Ашихмин Кондрат Филиппов

Отец ребёнка: Ашихмин Филипп Харлампиев

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Ашихмина) Феодосия Филиппова

Отец ребёнка: Ашихмин Филипп Харлампиев

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Ашихмина) Евфимия Филиппова

Отец ребёнка: Ашихмин Филипп Харлампиев

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Ашихмина) Ульяна Филиппова

Отец ребёнка: Ашихмин Филипп Харлампиев

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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