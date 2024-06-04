Ашихмина (Мурылева) Агафья Фомина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1777
Отец ребёнка: Ашихмин Филипп Харлампиев
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Ашихмина) Феодосия Филиппова
Отец ребёнка: Ашихмин Филипп Харлампиев
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Ашихмина) Евфимия Филиппова
Отец ребёнка: Ашихмин Филипп Харлампиев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Ашихмина) Ульяна Филиппова
Отец ребёнка: Ашихмин Филипп Харлампиев
Смерть
После 1812