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Мурылев Фома Иванов

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Место рождения

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Мурылев Иван Степанов

Мать: Мурылева Настасья Иванова

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Ашихмина Агафья Фомина

Мать ребёнка: Мурылева Афимья Акинфеева

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Улита Фомина

Мать ребёнка: Мурылева Афимья Акинфеева

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Мурылев Федор Фомин

Мать ребёнка: Мурылева Афимья Акинфеева

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Мурылев Иван Фомин

Мать ребёнка: Мурылева Афимья Акинфеева

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурылева Афимья Акинфеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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