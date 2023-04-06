Мурылев Фома Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Мурылев Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Ашихмина Агафья Фомина
Мать ребёнка: Мурылева Афимья Акинфеева
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Улита Фомина
Мать ребёнка: Мурылева Афимья Акинфеева
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Мурылев Федор Фомин
Мать ребёнка: Мурылева Афимья Акинфеева
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Мурылев Иван Фомин
Мать ребёнка: Мурылева Афимья Акинфеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772