Ашихмин Филипп Харлампиев
Место рожденияпоч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Ашихмина Агафья Фомина
поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Феодосия Филиппова
Мать ребёнка: Ашихмина Агафья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Евфимия Филиппова
Мать ребёнка: Ашихмина Агафья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ульяна Филиппова
Мать ребёнка: Ашихмина Агафья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ашихмина Агафья Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1829
поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя