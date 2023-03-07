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Ашихмин Филипп Харлампиев

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Место рождения

поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Ашихмин Харлампий Тимофеев

Мать: Ашихмина Авдотья Емельянова

поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Ашихмин Кондрат Филиппов

Мать ребёнка: Ашихмина Агафья Фомина

поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Феодосия Филиппова

Мать ребёнка: Ашихмина Агафья Фомина

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Евфимия Филиппова

Мать ребёнка: Ашихмина Агафья Фомина

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ульяна Филиппова

Мать ребёнка: Ашихмина Агафья Фомина

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Агафья Фомина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1829
поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
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