Ашихмина (Осетрова) Авдотья Емельянова
Место рожденияпоч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Осетров Емельян Елисеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Ашихмин Ермолай (Ермил) Харлампиев
Отец ребёнка: Ашихмин Харлампий Тимофеев
Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Ашихмин Степан Харлампиев
Отец ребёнка: Ашихмин Харлампий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Ашихмин Филипп Харлампиев
Отец ребёнка: Ашихмин Харлампий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Ашихмина) Прасковья Харлампиева
Отец ребёнка: Ашихмин Харлампий Тимофеев
Смерть
После 1762