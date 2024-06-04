Ашихмина (Осетрова) Авдотья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина (Осетрова) Авдотья Емельянова

Место рождения

поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Осетров Емельян Елисеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Харлампий Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Ашихмин Ермолай (Ермил) Харлампиев

Отец ребёнка: Ашихмин Харлампий Тимофеев

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Ашихмин Степан Харлампиев

Отец ребёнка: Ашихмин Харлампий Тимофеев

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Ашихмин Филипп Харлампиев

Отец ребёнка: Ашихмин Харлампий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Ашихмина) Прасковья Харлампиева

Отец ребёнка: Ашихмин Харлампий Тимофеев

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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