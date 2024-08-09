Катерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксения Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Степанов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1795

Сын: Матвей Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Степанов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Степанов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Степанов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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