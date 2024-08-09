Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксения Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Степанов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1795
Сын: Матвей Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Степанов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Степанов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Степанов
д.Копылово
Смерть
Неизвестно