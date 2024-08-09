Афанасий Степанов
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Степан Киприянов
Мать: Мавра Дмитриева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксения Афанасьева
Мать ребёнка: Катерина Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1795
Сын: Матвей Афанасьев
Мать ребёнка: Катерина Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Афанасьев
Мать ребёнка: Катерина Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталья Афанасьева
Мать ребёнка: Катерина Иванова
д.Копылово
Смерть
Неизвестно