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Афанасий Степанов

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Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Степан Киприянов

Мать: Мавра Дмитриева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксения Афанасьева

Мать ребёнка: Катерина Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1795

Сын: Матвей Афанасьев

Мать ребёнка: Катерина Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Катерина Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталья Афанасьева

Мать ребёнка: Катерина Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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