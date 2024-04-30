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Ганина Юлия Алексеевна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

08.12.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
?.07.2002

Муж: Ганин Иван Валерьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.07.2003

Сын: Ганин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ганин Иван Валерьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.10.2006

Дочь: Ганина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ганин Иван Валерьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Развод
2021

Муж: Ганин Иван Валерьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С ?.09.? по Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старший лейтенант полиции.
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