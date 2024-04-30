Ганина Юлия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1978
Бракосочетание
?.07.2002
Рождение ребёнка
13.07.2003
Отец ребёнка: Ганин Иван Валерьевич
Рождение ребёнка
10.10.2006
Дочь: Ганина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ганин Иван Валерьевич
Развод
2021
Образование
С ?.09.? по Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старший лейтенант полиции.