Ганин Иван Валерьевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978
Отец: Ганин Валерий Иванович
Образование
С 02.09.1985 по ?.06.1995
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Бракосочетание
?.07.2002
Жена: Ганина Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
13.07.2003
Мать ребёнка: Ганина Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
10.10.2006
Дочь: Ганина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Ганина Юлия Алексеевна
Образование
С ?.09.2012 по ?.06.2016
Катав-Ивановский индустриальный техникум. Отделение: Энергетика. Среднее профессиональное образование.
Развод
2021
Жена: Ганина Юлия Алексеевна
Бракосочетание
2024
Жена: Самойлина Светлана
Призыв на военную службу
Неизвестно
Софринская бригада №3641.
Работа или профессия
Неизвестно
Административный персонал.