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Ганин Иван Валерьевич

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

06.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978

Отец: Ганин Валерий Иванович

Мать: Ганина Надежда Григорьевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 02.09.1985 по ?.06.1995
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Бракосочетание
?.07.2002

Жена: Ганина Юлия Алексеевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.07.2003

Сын: Ганин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ганина Юлия Алексеевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.10.2006

Дочь: Ганина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Ганина Юлия Алексеевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С ?.09.2012 по ?.06.2016
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Катав-Ивановский индустриальный техникум. Отделение: Энергетика. Среднее профессиональное образование.
Развод
2021

Жена: Ганина Юлия Алексеевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
2024

Жена: Самойлина Светлана

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Призыв на военную службу
Неизвестно
Софринская бригада №3641.
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Административный персонал.
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