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Золотов Петр Ильин

Место рождения

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

13.03.1807 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Золотов Илья Андреев

Мать: Золотова Марфа Петрова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно ИВ 1786 года Дом №9 Петр 27 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Устинья Иванова

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Золотов Иван Петров

Мать ребёнка: Золотова Устинья Иванова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно 6 ревизии 1811 года по с. Ромашково - 26 лет.
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Золотов Василий Петров

Мать ребёнка: Золотова Устинья Иванова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно 6 ревизии 1811 года по с. Ромашково - 17 лет
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Золотов Никита Петров

Мать ребёнка: Золотова Устинья Иванова

Согласно 6 ревизии 1811 года по с. Ромашково - 15 лет
Смерть
13.03.1807 ст.
Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно 6 ревизии 1811 года по с. Ромашково умер в 1807 году. В МК 1807 года записано, что 13.03.1807 "умер крестьянин Петр Ильин с покаянием коему было отроду 48 лет погребен 14 дня"
Похороны
14.03.1807 ст.
Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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