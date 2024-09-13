Золотов Петр Ильин
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смерти13.03.1807 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: Золотов Илья Андреев
Мать: Золотова Марфа Петрова
Согласно ИВ 1786 года Дом №9 Петр 27 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золотова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Золотов Иван Петров
Мать ребёнка: Золотова Устинья Иванова
Согласно 6 ревизии 1811 года по с. Ромашково - 26 лет.
Рождение ребёнка
1794 ст.
Мать ребёнка: Золотова Устинья Иванова
Согласно 6 ревизии 1811 года по с. Ромашково - 17 лет
Рождение ребёнка
1796 ст.
Мать ребёнка: Золотова Устинья Иванова
Согласно 6 ревизии 1811 года по с. Ромашково - 15 лет
Смерть
13.03.1807 ст.
Согласно 6 ревизии 1811 года по с. Ромашково умер в 1807 году. В МК 1807 года записано, что 13.03.1807 "умер крестьянин Петр Ильин с покаянием коему было отроду 48 лет погребен 14 дня"
Похороны
14.03.1807 ст.