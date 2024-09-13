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Золотов Илья Андреев

Место рождения

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Между 1725 и 1729 ст.

Дата смерти

1801 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1729 ст.

Отец: Золотов Андрей

Мать: Золотова Ирина Иванова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно ИВ 1750 года: Дом №7 Илья 25 лет Дом №9 ИВ 1786 года Илья Андреев 57 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Золотов Иван Ильин

Мать ребёнка: Золотова Марфа Петрова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно ИВ 1786 года Дом №9 Иван 30 лет 6 РС 1811 года по с. Ромашково - 54 года
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Золотов Петр Ильин

Мать ребёнка: Золотова Марфа Петрова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно ИВ 1786 года Дом №9 Петр 27 лет
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Золотов Егор Ильин

Мать ребёнка: Золотова Марфа Петрова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно ИВ 1786 года третий сын Егор 23 лет
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Золотов Варлам Ильин

Мать ребёнка: Золотова Марфа Петрова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно ИВ 1786 года Дом №7 четвертый сын Варлам 20 лет 6 РС 1811 года по с. Ромашково - 45 лет
Смерть
1801 ст.
Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно 6 ревизии 1811 года по с. Ромашково - умер в 1801 году

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