Золотов Илья Андреев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1725 и 1729 ст.
Дата смерти1801 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1725 и 1729 ст.
Отец: Золотов Андрей
Мать: Золотова Ирина Иванова
Согласно ИВ 1750 года: Дом №7 Илья 25 лет Дом №9 ИВ 1786 года Илья Андреев 57 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золотова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Золотов Иван Ильин
Мать ребёнка: Золотова Марфа Петрова
Согласно ИВ 1786 года Дом №9 Иван 30 лет 6 РС 1811 года по с. Ромашково - 54 года
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Золотов Петр Ильин
Мать ребёнка: Золотова Марфа Петрова
Согласно ИВ 1786 года Дом №9 Петр 27 лет
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Золотов Егор Ильин
Мать ребёнка: Золотова Марфа Петрова
Согласно ИВ 1786 года третий сын Егор 23 лет
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Золотов Варлам Ильин
Мать ребёнка: Золотова Марфа Петрова
Согласно ИВ 1786 года Дом №7 четвертый сын Варлам 20 лет 6 РС 1811 года по с. Ромашково - 45 лет
Смерть
1801 ст.
Согласно 6 ревизии 1811 года по с. Ромашково - умер в 1801 году