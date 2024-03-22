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Говядин Тимофей

Место рождения

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Говядин Максим Софониев

Мать: Говядина Парасковия Евфтиева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
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