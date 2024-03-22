Говядина Парасковия Евфтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говядина Парасковия Евфтиева

Место рождения

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Говядин Тимофей

Отец ребёнка: Говядин Максим Софониев

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Говядин Максим Софониев

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1917

Сын: Говядин Константин

Отец ребёнка: Говядин Максим Софониев

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1919

Дочь: М

Отец ребёнка: Говядин Максим Софониев

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1922

Дочь: А

Отец ребёнка: Говядин Максим Софониев

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говядин Максим Софониев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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