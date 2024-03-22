Говядина Парасковия Евфтиева
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1913
Сын: Говядин Тимофей
Отец ребёнка: Говядин Максим Софониев
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Говядин Максим Софониев
Рождение ребёнка
13.05.1917
Сын: Говядин Константин
Отец ребёнка: Говядин Максим Софониев
Рождение ребёнка
1919
Дочь: М
Отец ребёнка: Говядин Максим Софониев
Рождение ребёнка
1922
Дочь: А
Отец ребёнка: Говядин Максим Софониев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно