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Говядин Максим Софониев

Место рождения

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Говядин Сафон Иовович

Мать: Говядина Ефросинья Исаева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Говядин Тимофей

Мать ребёнка: Говядина Парасковия Евфтиева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Говядина Парасковия Евфтиева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1917

Сын: Говядин Константин

Мать ребёнка: Говядина Парасковия Евфтиева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1919

Дочь: М

Мать ребёнка: Говядина Парасковия Евфтиева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1922

Дочь: А

Мать ребёнка: Говядина Парасковия Евфтиева

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говядина Парасковия Евфтиева

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочий
Место жительства
Неизвестно
Злыка ул. Красная д. 8
Смерть
Неизвестно
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