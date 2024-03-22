Говядин Максим Софониев
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Говядин Сафон Иовович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Говядин Тимофей
Мать ребёнка: Говядина Парасковия Евфтиева
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Говядина Парасковия Евфтиева
Рождение ребёнка
13.05.1917
Сын: Говядин Константин
Мать ребёнка: Говядина Парасковия Евфтиева
Рождение ребёнка
1919
Дочь: М
Мать ребёнка: Говядина Парасковия Евфтиева
Рождение ребёнка
1922
Дочь: А
Мать ребёнка: Говядина Парасковия Евфтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочий
Место жительства
Неизвестно
Злыка ул. Красная д. 8
Смерть
Неизвестно