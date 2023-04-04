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Либман Шмуль

Место рождения

Волочиск, Хмельницька область

Дата рождения

25.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1883

Отец: Либман Давид

Мать: не указана

Волочиск, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Либман (Шраер) Эстер (Елена)

Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: (Либман) Роза

Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)

Волочиск, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: (Либман) Фая

Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)

Волочиск, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: (Либман) Идесь (Ида)

Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)

Волочиск, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Либман) Бася

Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)

Рождение ребёнка
10.09.1923

Дочь: (Либман) Бэма

Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)

Рождение ребёнка
08.09.1926

Сын: Либман Давид

Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)

Смерть
Неизвестно

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