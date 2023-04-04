Либман Шмуль
Место рождения
Дата рождения25.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1883
Отец: Либман Давид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1909
Дочь: (Либман) Роза
Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: (Либман) Фая
Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: (Либман) Идесь (Ида)
Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Либман) Бася
Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)
Рождение ребёнка
10.09.1923
Дочь: (Либман) Бэма
Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)
Рождение ребёнка
08.09.1926
Сын: Либман Давид
Мать ребёнка: Либман (Шраер) Эстер (Елена)
Смерть
Неизвестно