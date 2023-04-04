Либман (Шраер) Эстер (Елена)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шраер Хлово
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1909
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Либман Шмуль
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Фая
Отец ребёнка: Либман Шмуль
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Идесь (Ида)
Отец ребёнка: Либман Шмуль
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Бася
Отец ребёнка: Либман Шмуль
Рождение ребёнка
10.09.1923
Дочь: Бэма
Отец ребёнка: Либман Шмуль
Рождение ребёнка
08.09.1926
Сын: Либман Давид
Отец ребёнка: Либман Шмуль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Либман Шмуль
Смерть
1972
Кропивницкий, Кіровоградська область