Либман (Шраер) Эстер (Елена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Либман (Шраер) Эстер (Елена)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шраер Хлово

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Либман Шмуль

Волочиск, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Фая

Отец ребёнка: Либман Шмуль

Волочиск, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Идесь (Ида)

Отец ребёнка: Либман Шмуль

Волочиск, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Бася

Отец ребёнка: Либман Шмуль

Рождение ребёнка
10.09.1923

Дочь: Бэма

Отец ребёнка: Либман Шмуль

Рождение ребёнка
08.09.1926

Сын: Либман Давид

Отец ребёнка: Либман Шмуль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Либман Шмуль

Смерть
1972
Кропивницкий, Кіровоградська область
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