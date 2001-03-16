(Либман) Идесь (Ида) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Либман) Идесь (Ида)

Место рождения

Волочиск, Хмельницька область

Дата рождения

01.05.1915

Дата смерти

16.03.2001

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1915

Отец: Либман Шмуль

Мать: Либман Эстер (Елена)

Волочиск, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адас Захар (Зюня)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адас Захар (Зюня)

Работа или профессия
Неизвестно
продавец книжного магазина
Смерть
16.03.2001
Israel, Kiriyat Gat
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