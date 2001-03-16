(Либман) Идесь (Ида)
Место рождения
Дата рождения01.05.1915
Дата смерти16.03.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1915
Отец: Либман Шмуль
Мать: Либман Эстер (Елена)
Рождение ребёнка
11.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адас Захар (Зюня)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адас Захар (Зюня)
Работа или профессия
Неизвестно
продавец книжного магазина
Смерть
16.03.2001
Israel, Kiriyat Gat