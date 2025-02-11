Кулюгина Пелагея Алексеевна
женский, родилась До 1883
умерла Неизвестно
Супруги
Кулюгин Сергей Васильевич07.09.1878 г.р.
Дети
Кулюгин Иван Сергеевич12.09.1901 г.р.
Кулюгин Михаил Сергеевич30.09.1903 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1901
Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
30.09.1903
Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1906
Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1908
Дочь: (Кулюгина) Пераскева Сергеевна
Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Кулюгин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
21.06.1913
Дочь: (Кулюгина) Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно