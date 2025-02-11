Кулюгина Пелагея Алексеевна До 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Кулюгина Пелагея Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1883

умерла Неизвестно

Супруги
Кулюгин Сергей Васильевич07.09.1878 г.р.
Дети
Кулюгин Иван Сергеевич12.09.1901 г.р.
Кулюгин Михаил Сергеевич30.09.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулюгин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
12.09.1901

Сын: Кулюгин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
30.09.1903

Сын: Кулюгин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
18.04.1906

Сын: Кулюгин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.10.1908

Дочь: (Кулюгина) Пераскева Сергеевна

Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Кулюгин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.06.1913

Дочь: (Кулюгина) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Кулюгин Сергей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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