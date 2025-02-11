Кулюгин Михаил Сергеевич 18.04.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Кулюгин Михаил Сергеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.04.1906, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 28.06.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Кулюгин Сергей Васильевич07.09.1878 г.р.
Мать
Кулюгина Пелагея АлексеевнаДо 1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1906

Отец: Кулюгин Сергей Васильевич

Мать: Кулюгина Пелагея Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
28.06.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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