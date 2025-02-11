Кулюгин Михаил Сергеевич
мужской, родился 18.04.1906, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 28.06.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецКулюгин Сергей Васильевич07.09.1878 г.р.
МатьКулюгина Пелагея АлексеевнаДо 1883 г.р.
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Рождение
18.04.1906
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.06.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область