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Булдакова Марфа Павловна

Место рождения

Пахома Ардашева, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пахома Ардашева, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.09.1897 ст.

Муж: Чучкалов Григорий Михайлович

Бракосочетание
28.09.1897 ст.

Муж: Чучкалов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.

Дочь: Тючкалова Афанасия Григорьевна

Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.

Дочь: Чучкалова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1901 ст.

Сын: Чучкалов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1904 ст.

Сын: Чучкалов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.

Дочь: Чучкалова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.

Сын: Тючкалов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1911 ст.

Дочь: Тючкалова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.

Сын: Тючкалов Сергий Григорьевич

Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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