Булдакова Марфа Павловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.
Бракосочетание
28.09.1897 ст.
Бракосочетание
28.09.1897 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.
Дочь: Тючкалова Афанасия Григорьевна
Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1900 ст.
Дочь: Чучкалова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1901 ст.
Сын: Чучкалов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1904 ст.
Сын: Чучкалов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.
Дочь: Чучкалова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.
Сын: Тючкалов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1911 ст.
Дочь: Тючкалова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.
Сын: Тючкалов Сергий Григорьевич
Отец ребёнка: Чучкалов Григорий Михайлович