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Тючкалова Афанасия Григорьевна

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1898 ст.

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Вычислено 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898 ст.

Отец: Чучкалов Григорий Михайлович

Мать: Булдакова Марфа Павловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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