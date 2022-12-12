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Чучкалова Ирина Григорьевна

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.04.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Вычислено 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1907 ст.

Отец: Чучкалов Григорий Михайлович

Мать: Булдакова Марфа Павловна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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