Бринза (Донец) Ульяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1882
Отец: Донец Андрей Матвеевич
Мать: Донец Дарья Емельяновна
Бракосочетание
09.11.1903
Рождение ребёнка
01.10.1904
Сын: Бринза Григорий Семенович
Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович
Рождение ребёнка
07.01.1906
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович
Рождение ребёнка
11.03.1908
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович
Рождение ребёнка
19.04.1911
Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович
Рождение ребёнка
03.09.1913
Дочь: Бринза София Семеновна
Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович
Рождение ребёнка
27.07.1914
Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович
Рождение ребёнка
21.07.1919
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович
Смерть
Неизвестно