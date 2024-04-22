Бринза (Донец) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бринза (Донец) Ульяна Андреевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

19.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1882

Отец: Донец Андрей Матвеевич

Мать: Донец Дарья Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
09.11.1903

Муж: Бринза Семен Северьянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1904

Сын: Бринза Григорий Семенович

Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1906

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1908

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.04.1911

Сын: Бринза Георгий Семенович

Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.09.1913

Дочь: Бринза София Семеновна

Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1914

Сын: Бринза Степан Семенович

Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1919

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Бринза Семен Северьянович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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