Смирнова Эмма Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Максим Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
15.08.1972
Сын: Смирнов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Иосифович
Смерть
Неизвестно