Смирнов Владимир Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Владимир Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Эмма Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Максим Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Эмма Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.08.1972

Сын: Смирнов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Эмма Евгеньевна

Смерть
Неизвестно

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