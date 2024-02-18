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Смирнов Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1972

Отец: Смирнов Владимир Иосифович

Мать: Смирнова Эмма Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Евгения

Мать ребёнка: Смирнова Светлана Константиновна

Рождение ребёнка
03.09.2004

Дочь: Смирнова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Светлана Константиновна

Рождение ребёнка
25.01.2007

Сын: Смирнов Руслан Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Светлана Константиновна

Рождение ребёнка
10.12.2014

Сын: Смирнов Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Светлана Константиновна

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