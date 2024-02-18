Смирнов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1972
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Евгения
Мать ребёнка: Смирнова Светлана Константиновна
Рождение ребёнка
03.09.2004
Дочь: Смирнова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Светлана Константиновна
Рождение ребёнка
25.01.2007
Сын: Смирнов Руслан Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Светлана Константиновна
Рождение ребёнка
10.12.2014
Сын: Смирнов Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Светлана Константиновна