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Толстых Василий Иванович

Место рождения

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

05.09.1925

Дата смерти

19.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925

Отец: Толстых Иван Илларионов

Мать: Толстых (Сошина Шошина) Варвара Антонова

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых (Епишкина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1951

Сын: Толстых Александр Васильевич

Мать ребёнка: Толстых (Епишкина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1954

Сын: Толстых Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Толстых (Епишкина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Сидорова (Толстых) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Толстых (Епишкина) Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.04.2003
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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