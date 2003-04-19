Толстых Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.09.1925
Дата смерти19.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1951
Сын: Толстых Александр Васильевич
Мать ребёнка: Толстых (Епишкина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1954
Сын: Толстых Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Толстых (Епишкина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Сидорова (Толстых) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Толстых (Епишкина) Александра Ивановна
Смерть
19.04.2003