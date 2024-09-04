Толстых (Сошина Шошина) Варвара Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстых (Сошина Шошина) Варвара Антонова

Толстых (Сошина Шошина) Варвара Антонова

Место рождения

Коноваловка, Акмолинский уезд, Казахстан

Дата рождения

01.12.1903 ст.

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Иван Илларионов

Рождение ребёнка
04.01.1921

Дочь: Целковик (Толстых) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.10.1923

Дочь: Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
05.09.1925

Сын: Толстых Василий Иванович

Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Червинская (Толстых) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Горюнова (Толстых) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Толстых Иннокентий Иванович

Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1994
Шимановск, город Шимановск, Амурская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.