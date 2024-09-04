Толстых (Сошина Шошина) Варвара Антонова
Место рожденияКоноваловка, Акмолинский уезд, Казахстан
Дата рождения01.12.1903 ст.
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1921
Дочь: Целковик (Толстых) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов
Рождение ребёнка
21.10.1923
Дочь: Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов
Рождение ребёнка
05.09.1925
Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Червинская (Толстых) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Горюнова (Толстых) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов
Рождение ребёнка
1938
Сын: Толстых Иннокентий Иванович
Отец ребёнка: Толстых Иван Илларионов
Смерть
1994
Шимановск, город Шимановск, Амурская область