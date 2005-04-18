Толстых (Епишкина) Александра Ивановна
Место рождениядеревня Заручевье, Барановская волость, Белозерский уезд, Череповецкая губерния
Дата рождения28.06.1925
Дата смерти18.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1951
Сын: Толстых Александр Васильевич
Отец ребёнка: Толстых Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1954
Сын: Толстых Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Толстых Василий Иванович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Сидорова (Толстых) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Толстых Василий Иванович
Смерть
18.04.2005