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Толстых (Епишкина) Александра Ивановна

Место рождения

деревня Заручевье, Барановская волость, Белозерский уезд, Череповецкая губерния

Дата рождения

28.06.1925

Дата смерти

18.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1951

Сын: Толстых Александр Васильевич

Отец ребёнка: Толстых Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1954

Сын: Толстых Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Толстых Василий Иванович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Сидорова (Толстых) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Толстых Василий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.04.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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