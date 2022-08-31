Скрипников Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипников Ананий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрипников Даниил Андреевич

Мать: Скрипникова Соломея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скрипников) Светлана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скрипников) Людмила

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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