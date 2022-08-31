Скрипников Ананий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрипников Даниил Андреевич
Мать: Скрипникова Соломея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скрипников) Светлана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скрипников) Людмила
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно