Скрипникова Соломея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипникова Соломея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипников Ананий

Отец ребёнка: Скрипников Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипников Вениамин

Отец ребёнка: Скрипников Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипников Иннокентий

Отец ребёнка: Скрипников Даниил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипников Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Скрипников Александр Данилович

Отец ребёнка: Скрипников Даниил Андреевич

Смерть
Неизвестно

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