Скрипникова Соломея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипников Ананий
Отец ребёнка: Скрипников Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипников Вениамин
Отец ребёнка: Скрипников Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скрипников Даниил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Скрипников Александр Данилович
Отец ребёнка: Скрипников Даниил Андреевич
Смерть
Неизвестно